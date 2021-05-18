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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süleymanpaşa'da kaçak yapıya geçit yok

İHA

Süleymanpaşa'da kaçak yapıya geçit yok

Süleymanpaşa Belediyesi tarım arazisi vasfında olan alanlarda görüntü kirliliğini önlemek ve tarım arazilerinin amacı dışında kullanımının önüne geçmek amacıyla Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmaya imza atıyor.
Süleymanpaşa Belediye Meclisinde grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak imzası ile Meclis gündemine sunulan önerge ile kırsal mahallelerdeki kaçak yapılaşmaya sebep olan kişilere yönelik ağır yaptırımlar uygulanması talep edildi.
Verilen önergede, “İlçemiz sınırları içerisinde özellikle kırsal mahallelerimizde tarla ve arsa vasıflı taşınmazların üzerine yapılan konteyner ve prefabrik yapılar bölgemizde görüntü kirliliği oluşturmakla birlikte çarpık yapılaşmaya sebep olmaktadır. Kırsal alanda Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri ile yürütülen çalışmaların haricinde ilçemizdeki tüm kaçak yapılan imalatların caydırıcılığının sağlanması için yapıların mevzuata uygunluğunu bilme yükümlülüğü olan kişiler olarak parsel veya arsasına kaçak yapı yapan mal sahibine, kaçak imalatları yapan taşerona, usta veya kalfalara, parsel veya arsaya ruhsatsız/izinsiz konteyner veya prefabrik imalatı yapan imalatçılara, kaçak yapılara beton sağlayan beton santrallerine gerekli cezaların verilmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ve talep ederiz” ifadeleri yer aldı.
Başkan Yüksel, tüm meclis üyelerinin ortak kararı ile gündeme gelen önerge için teşekkür ederek, Süleymanpaşa Belediyesi olarak konuyla ilgili en ağır yaptırımları uygulayacaklarını belirtti.
Önergenin Plan Bütçe ve İmar Komisyonlarına havale edilerek 1 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek olan meclis toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

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