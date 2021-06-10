Tekirdağ’da 8 işyerine eş zamanlı kaçak tütün operasyonu

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Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde 8 işyerine yönelik eş zamanlı kaçak tütün operasyonu gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında Muratlı ilçesinde bulunan 8 işyerinde eş zamanlı arama yapıldı. 2 işyerinde suç unsuruna rastlanılmazken, 6 işyerindeki aramalarda ise, 37 bin 800 adet içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron, 5 bin adet bandrolsüz boş makaron, 54 adet kesilmiş bandrol, 10 bin 350 adet sigara kağıdı, 117.1 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Konuyla ilgili 7 şahıs hakkında 5607 Skm ve 4733 Skm suçlarından işlem yapıldı.

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