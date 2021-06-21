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Göle dönen yolları tiye aldılar, balık tutup mangal yaktılar Yağmur sonrası CHP’li belediye alay konusu oldu

İHA

Göle dönen yolları tiye aldılar, balık tutup mangal yaktılar Yağmur sonrası CHP’li belediye alay konusu oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sonrası göle dönen cadde ve sokaklar vatandaşlar arasında alay konusu oldu. Göle dönen caddede temsili olarak balık tutan gençler, göle dönen caddenin kıyısında mangal yakarak balık pişirdi.
CHP’li Çorlu Belediyesi ile yine CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Çorlu’da cadde ve sokakları göle döndüren yağmurun ardından adeta alay konusu oldu.
Göle dönen Çorlu sokakları nedeniyle gençler konuyu tiye alıp oltayla balık tutma mizansenini videoya çekti. Sosyal medyada kısa sürede çok sayıda paylaşım alan videoda gençler balık tutup mangal da pişiriyor. Videoda gençler deniz hizmetinden ötürü Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’a, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’a ve TESKİ Genel Müdürü ile yöneticilerine teşekkür ettiler.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde metrekareye 47 kilogram yağışın düştüğü yağmurun ardından kronikleşen bazı noktalar dışında ilçenin büyük bölümünde su baskınları yaşanmış, göle dönen caddelerde çok sayıda araç mahsur kalmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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