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Tekirdağ'da 6 kişinin öldüğü sahte içkiden tedavi görenlerin sayısı 19'a çıktı

DHA

Tekirdağ'da 6 kişinin öldüğü sahte içkiden tedavi görenlerin sayısı 19'a çıktı


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 6 kişinin öldüğü sahte içki zehirlenmesinde hastanede tedavi görenlerin sayısı 19'a çıktı. Yoğun bakımda tedavileri sürenlerin 8'i entübe edildi. 2 kişinin tutuklandığı olayla ilgili bugün 1 kişi daha yakalandı. Gözaltındaki 4 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Çorlu'da, perşembe gecesi Hıdırağa Mahallesi Çiçek 4'üncü Sokak'ta bakkal dükkanının yanında Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam (26) yerde baygın yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hussam, hayatını kaybetti. Yapılan incelemede Hussam'ın sahte içkiden zehirlendiği belirlendi. Perşembe gecesinden itibaren sahte içkiden zehirlenme gerekçesiyle hastaneye başvuranların sayısı her geçen gün arttı.
6 KİŞİ ÖLDÜ
Pakistanlı Hussam'ın ardından önceki gün yoğun bakım servisinde tedavi gören Emin Kırcaali (65), dün de Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay ve Nurcihan Engin (43) hayatını kaybetti. Önceki sabah hastaneye getirildiği belirtilen Nurcihan Engin'in kocasının da hastanede sahte içkiden zehirlenip tedavi görenler arasında olduğu ifade edildi.
8'İ ENTÜBE, 19 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA
Çorlu'da sahte içkiden zehirlenen 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı. Böylece tedavileri sürenlerin sayısı 19'a yükseldi. Çorlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görenlerin 8'i entübe edildi.
1 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapsamlı operasyonlar düzenledi. Polisin bugüne kadar yaptığı aramalarda toplam 200 litre sahte içki ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ilçede büfe işleten Hüseyin Coşkun ile Süleyman Malkoç, cumartesi günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bugün iş yerinde 20 litre sahte rakı ele geçirilen 1 kişinin de gözaltına alınmasıyla, gözaltında bulunanların sayı 4'e yükseldi. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2021-06-28 12:50:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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