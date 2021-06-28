Tekirdağ'da 6 kişinin öldüğü sahte içkiden tedavi görenlerin sayısı 19'a çıktı (2)



VALİLİK: 2 HASTA TABURCU EDİLDİ, 16 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Tekirdağ Valiliği, Çorlu ilçesinde sahte alkolden ölen ve hastanede tedavi görenlerin son durumlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "24.06.2021 tarihinden bugüne kadar Çorlu Devlet Hastanemize metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak, 2´si eks olmak üzere toplam 25 kişi intikal ettirilmiştir. Hastanede tedavi altına alınan 4 hastamız, yoğun bakım ünitelerimizde tedavileri devam ederken hayatlarını kaybetmiştir. 2 hastamız, yapılan tedavilerinin akabinde sağlıklarına kavuştuktan sonra taburcu edilmiştir. Halen hastanemizde bulunan 17 hastamızdan 16´sının tedavileri yoğun bakım ünitelerimizde yapılmaktadır. Konuyla ilgili adli süreç devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2021-06-28 13:49:16



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