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Tekirdağ'da 545 litre 'sahte içki' ele geçirildi

DHA

Tekirdağ'da 545 litre 'sahte içki' ele geçirildi


Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, polis ekiplerince bir evde yapılan aramada 545 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sahte içkiden zehirlenerek 7 kişinin hayatını kaybettiği, 7'si entübe, 14 kişinin de tedavisinin sürdüğü Tekirdağ´da, polis ekipleri sahte içki üretimi ve satışına karşı denetimlerini artırdı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Malkara´da bir evde sahte içki imalatı yapıldığını belirledi. Eve baskın yapan polis, yaptığı aramada 545 litre sahte içki, içki imalatında kullanılan düzenekler ve çok sayıda pet şişe ele geçirdi.
Polis, olayla ilgili ismi açıklanmayan 1 kişiyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Ruhan YALÇIN
2021-07-01 21:04:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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