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TBMM Başkanlığı'ndan Tekirdağ'daki okullara bilgisayar desteği

DHA

TBMM Başkanlığı'ndan Tekirdağ'daki okullara bilgisayar desteği


Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TBMM Bilgi İşlem Başkanlığı tarafından Tekirdağ'da ihtiyaç bulunan okullara bilgisayar gönderildi.
TBMM Bilgi İşlem Başkanlığı tarafından Tekirdağ'da ihtiyacı bulunan okullara gönderilen 75 bilgisayar ve 30 yazıcı, valilikte düzenlenen törenle Vali Aziz Yıldırım tarafından okul müdürlerine teslim edildi. Vali Yıldırım, bilgisayar ve yazıcıların TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafında okullara hibe edildiğini söyledi. Şentop'a teşekkür eden Yıldırım, "Okullarımızın her zaman ihtiyaçları var. Milli Eğitim Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu bilgisayar ve yazıcılar en çok ihtiyacı olan okullara verilecek. İhtiyacı olan 53 okulumuza bu bilgisayar ve yazıcıları teslim edeceğiz. Desteklerinden dolayı bütün yetkililere teşekkür ediyoruz" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, kentte bugüne kadar bakanlık tarafından 4 bin 199, hayırseverler tarafından da bağışlanan 2 bin 297 tabletin öğrencilere dağıtıldığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-07-02 16:02:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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