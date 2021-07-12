Tekirdağ’da cinayet

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişinin karşılaşması cinayetle sonlandı.

Edinilen bilgilere göre, olay gece geç saatlerde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi Çiçek Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu kaydedilen Yaşar B. İle Günay Üstünalp’in tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Yaşar B. tabancayla Günay Üstünalp’e ateş etti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve ardından Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Üstünalp yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Yaşar B. ise olayın ardından saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Yaşar B. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.