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Kamyona çarpan alkollü kamyonet sürücüsü, sıkıştığı yerden 1 saatte çıkarıldı

DHA

Kamyona çarpan alkollü kamyonet sürücüsü, sıkıştığı yerden 1 saatte çıkarıldı


Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, kamyonetle kamyona arkadan çarpan ve yapılan testte 2.00 promil alkollü olduğu belirlenen Emircan Ç., sıkıştığı yerden 1 saatte yaralı çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı. 
Kaza, gece yarısı Tekirdağ-Malkara kara yolunda meydana geldi. Emircan Ç.'nin kullandığı 59 EG 381 plakalı kamyonet, Erhan Yaylacıklı yönetimindeki 43 EN 125 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Emircan Ç., aracın sürücü kısmında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye kaza kırım ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılan Emircan Ç., ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emircan Ç.'nin, yapılan testte, 2.00 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis, Erhan Yaylacıklı'nın ifadesine başvurarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-07-13 14:04:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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