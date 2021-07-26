Kumbağ'da belediye 4 günde 250 ton çöp topladı



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)KURBAN Bayramı tatillerini Tekirdağ'ın turistik Kumbağ Mahallesi'nde geçiren tatilciler ayrıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, tatilin son 4 gününde 250 ton çöp topladıklarını söyledi.

Kentin Marmara Denizi kıyısındaki turistik Kumbağ Mahallesi, Kurban Bayramı tatilinde, İstanbul'a yakınlığı nedeniyle yoğun ilgi gördü. Kış aylarındaki nüfusu 2 bin 500 olan Kumbağ'a, tatil boyunca 300 bine yakın tatilci geldi. Kumbağ'daki tatilciler bayram izninin bitmesi ile dünden itibaren bölgeden ayrılmaya başladı. Tatilcilerin ayrılmasıyla birlikte merkez Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri sahil boyunca temizlik çalışması yaptı.

'250 TON ÇÖP TOPLADIK'

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, Kumbağ Mahallesi'nin özellikle pandemi döneminde bunalan, sıkılan ve evlerinde kalmak zorunda olan birçok kişinin, kısıtlamaların bitmesi ve bayram tatili nedeniyle tercih edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kumbağ, hem günlük turizm hem de konaklamalar için çok uygun bir bölge. İstanbul ve çevre illere yakınlığı nedeni ile burada nüfus yoğunluğu beklenenin çok üzerinde oldu. Tabii bu yoğunluk nedeni ile de evsel atıkların çoğaldığı bir süreç geçirdik. 4 günde 250 ton çöp topladık. Kumbağ'da gündüz 3 araç gece de 3 araç olmak üzere bu yoğun atıkları vatandaşlarımız etkilenmeden bertaraf ettik. Çok şükür herhangi bir olumsuzluk yaşamadan atlattık. Biz belediye olarak tatil öncesi zaten 'Temiz bir Süleymanpaşa' sloganı ile birçok kamu spotu da hazırladık. Bölgemizdeki ve buraya gelecek vatandaşlarımızı farklı mecralarda bilgilendirdik. Tatil sezonunun başlaması ile bölgemizdeki yazlıkçılar veya tatile günübirlik gelen vatandaşlarımız maalesef özellikle evsel atıklarını kumsala ve sağa sola gelişi güzel bırakıyorlar. Bu bizi üzdü. Kumbağ Mahallemiz normalde 2 bin 500 nüfusa sahip ancak topladığımız çöp oranına bakarsak bu sayı 250-300 bine kadar çıktığını tespit ettik. İlçemizde tatilcileri sorunsuz ağırladık."

Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de tatil boyunca, Kumbağ'da dronla havadan ve karadan motorize ekiplerle sıkı denetimde bulundu.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-07-26 14:21:00



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