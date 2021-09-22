

Murat YAYIN/ MALKARA,(Tekirdağ)(DHA)-TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Soner Arslan (19) ağır yaralandı.

Kaza, Tekirdağ-Malkara kara yolunun Ahievren Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan yüklediği ihraç yükünü Yunanistan'a götüren Taner Yılmaz'ın kullandığı 41 YM 932 plakalı TIR'a arkadan gelen Soner Arslan'ın kullandığı 07 UV 433 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil 15 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Arslan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü Taner Yılmaz, otomobilin aracına arkadan çarptığını belirterek, "Ben Tekirdağ istikametinden Malkara yönüne gidiyordum. Buradan da Yunanistan tarafına gidecektim. Ben güzergahımda giderken otomobil geldi bana arkadan vurdu sonra da tarlaya uçtu" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN

2021-09-22 15:11:24



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