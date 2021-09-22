Patlayan lastiği değiştirmek isterken az daha canından oluyordu

Tekirdağ’da otomobilinin patlayan lastiğini değiştirmek isteyen sürücü, arkadan gelen aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 LT 711 plakalı otomobiliyle Büyükyoncalı Mahallesi'nden Ergene ilçesi istikametine seyreden sürücü Zafer Geçer, Bozoba mevkiinde lastiği patlayınca yol kenarında durdu. İddiaya göre hiçbir güvenlik önlemi almadan otomobilinin patlayan lastiğini değiştirmek istediği sırada Zafer Geçer ile otomobiline, arkadan gelen Cemal Demirel idaresindeki 42 ADC 697 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kaza sonucu sürücü Zafer Geçer ağır yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahale kazaya karışan hafif ticari araç sürücüsü ve yakınları tarafından yapıldı ve ardından olay yerine çağırılan ambulansla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma tarafından kaza yerinde yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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