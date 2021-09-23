İki otomobil çarpıştı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Kaza, MuratlıBüyükkarıştıran karayolu üzerinde Aşağısevindikli Mahallesi sapağında meydana geldi. İddiaya göre, Saim G. idaresindeki 59 T 3520 plakalı ticari taksi ile 59 LN 546 plakalı otomobil çarpıştı. Yaşanan çift taraflı trafik kazasında kimse yaralanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle MuratlıBüyükkarıştıran karayolunda iki şerit araç trafiğine kapandı. Olay yerine giden Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şubesi ekipleri, karayolunda güvenliği sağlayarak yolu yeniden araç trafiğine açtı.

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