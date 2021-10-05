Bakan Yardımcısı Büyükdede, Tekirdağ’da Boyahanelerin atık suları yüzde 95 geri kazanılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren sanayi tesisleri arasında yer alan bin entegre tekstil fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Beraberinde Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ile birlikte fabrikayı ziyaret eden Bakan Yardımcısı Büyükdede’ye Tenoks Sıfır Atıksu ile Geri Kazanım Tesisi tanıtıldı. Ardından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede ve Vali Yıldırım, Tenoks Sıfır Atıksu ile Geri Kazanım Tesisi’ni inceledi.

Ziyarette Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede ve Vali Yıldırım ve Ergene Kaymakamı Taşçı’ya Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal ile firmanın Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Gülle eşlik etti.

Tekstil İşletmeleri ile bir arıtma teknoloji firmasının uygulamalı olarak gerçekleştirdiği proje ile biyolojik ve kimyasal arıtma sistemine gereksinim kalmaksızın boyahane üretim atık suyun inovatif bir sistem ile yüzde 95 geri kazanımı sağlandığı ilesi sürüldü. Enerjilendirilmiş oksijen ile atıksu ve atık gaz ortamlarında organik bileşikler üzerinde enerjilendirilmiş oksijen ile yüzde 99’a varan organik madde mineralizasyon verimlerinde arıtma gerçekleştirebilen Tetroks olarak adlandırılan bir Cold Atmospheric Plasma (CAP) sistemi ile gerçekleştirilen sistemde herhangi bir kimyasal kullanılmadan yüzde 95 su geri kazanımı sağlandığı ifade edildi.

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