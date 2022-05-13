Tekirdağ’da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan K.G. idaresindeki motosiklet, Tekke Sokak'ın kesişti kavşakta İ.B. idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kaza yerinden tesadüfen geçmekte olan özel bir hastanenin sağlık çalışanları, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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