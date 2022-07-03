Tekirdağ'da 100 dönüm buğday tarlası yandı (2)



İL MERKEZİNDE BİN DÖNÜM TARLADAKİ BUĞDAY YANDI

Tekirdağ´ın Malkara ilçesinin ardından merkez Süleymanpaşa ilçesinde bir kısmı biçilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tarlada dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu kısa sürede itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken, tarla sahipleri de traktörlerle yangına müdahale etmeye çalıştı. Rüzgarın da etkisiyle yangın çevredeki tarlalara sıçardı. İtfaiye ekipleri ve traktörlerle yapılan 1 saatlik müdahalenin ardından tarla yangını kontrol altına alındı. Alanda yapılan incelemede çoğunluğu ekili vaziyette bulunan yaklaşık bin dönüm buğday tarlası yandı. Aynı bölgede dün çıkan yangında da yaklaşık 100 dönüm alan yanmıştı.

Traktörü ile yangına müdahale eden mahalle sakinlerinden Hüseyin Alp Çakırlar, "Dün biçerdöver tarafından çıktığı düşünülüyordu. Fakat bugün daha bir bilgi alamadık. Çok buğday yandı. Biçilmemiş alan, durum vahim. Durum çok kötü. Ortalama bin dönüm alanın yandığını düşünüyorum. Bizim de biraz alanımız yandı. Üzgünüz umarım devamı gelemez" dedi.Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)-

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-07-03 21:41:34



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