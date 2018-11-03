Tekirova Bld. - Ofspor karşılaşma önü

Tekirova Bld. ve Ofspor, 04 Kasım 2018 Pazar günü Türkiye 3.Lig 2.Grup maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. Tekirova Bld. 8 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Ofspor 13 puanda ve 9. sırada. Tekirova Bld. son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Ofspor, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 446. İddaa'da Tekirova Bld. kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Ofspor kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tekirova Bld. önceki hafta Bergama Bld. mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Ofspor ise Dardanelspor karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Tekirova Bld., evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 8 gol yedi.

Ofspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Ofspor, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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