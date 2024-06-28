İstanbul'da olay, dün saat 00.00 sıralarında Eminönü'nde bulunan Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle köprüden denize düşen genç yardım istedi.

OLAY DENİZ POLİSİNE BİLDİRİLDİ DHA'da yer alan habere göre çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi sonucu deniz polisine haber verildi.

YARDIM ÇAĞRISINI DUYUP BÖLGEYE YÖNELDİ O sırada yardım çağrısını fark eden bir tur teknesi gencin olduğu alana yanaştı. Tekne kaptanı Hasan Mutlu, can simidi atarak genci tekneye aldı ve deniz polisine teslim etti.

GENCİN SAĞLIK DURUMU İYİ Tekne kaptanı Hasan Mutlu. Deniz polisi tarafından karaya çıkarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi. REKLAM

BİR GÜNDE 2 KİŞİYİ KURTARMIŞTI Öte yandan Hasan Mutlu'nun, 2 yıl önce, 1 Mayıs 2022'de 4 saat arayla, Haliç'te, saat: 18.00 ve 22.00'de denize düşen iki kişiyi daha kurtardığı haberlere konu olmuştu.