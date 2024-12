Teknoloji ve girişimcilik dünyası Take Off İstanbul’da buluştu - Teknoloji Haberleri

Teknoloji ve girişimcilik dünyası Take Off İstanbul’da buluştu 11-12 Aralık tarihlerinde Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve dünyanın birçok yerinden girişimcilik ekosisteminin en önemli bileşenlerini bir araya getiren Take Off Girişim Zirvesi, iki gün süren görüşmelerin ve ilham verici etkinliklerin ardından görkemli bir kapanış töreniyle sona erdi. Bu yıl alanında öncü isimlerin, teknoloji tutkunlarının ve yenilikçi teknoloji girişimlerinin buluşma noktası olan zirve, 25 ülkeden 125 yatırımcı ve 23 ülkeden 250 teknoloji girişimini ağırladı.

Habertürk Giriş: 17.12.2024 - 13:24 Güncelleme: 17.12.2024 - 13:24

