Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Şanlıurfa'nın karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Sabah saatlerinde sivillerin yaşadığı mahallede meydana gelen patlamada maddi hasar oluştu.
Yerel kaynaklar, 10 gün içeresinde aynı mahallede 3. kez patlama gerçekleştiğini ifade etti.
Patlama sonrası, bomba yüklü aracı bölgeye getirdiği belirlenen bir kişi Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince yakalandı.
Saldırı sonrası sınır hattında yoğun önlem alındı.
Saldırının ardından Twitter'dan bir mesaj yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı da, terörle mücadelenin sürdürüleceğini vurguladı.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 5, 2019
Tel Abyad'da 2 Kasım'da düzenlenen bombalı saldırıda 13 kişi ölmüş, 20 kişi yaralanmıştı.
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