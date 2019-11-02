Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçe merkezinde, pazar yerine bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlamada, aralarında çocukların da olduğu en az 13 sivil hayatını kaybetti, 20'ye yakın kişi de yaralandı.

Yaralılar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hastanelere kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Bölgeye intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

"TÜM ÜLKELERİ TAVIR ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada Suriye´nin Tel Abyad kentinde PKK/YPG´li teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen ve 13 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı. MSB, Barış Pınarı Harekat bölgesinde Tel Abyad´da PKK/ YPG´li teröristler tarafından masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde yapılan terör saldırısında ilk verilere göre 13 sivilin hayatını kaybettiği, 20 civarında sivilin ise yaralandığının belirlendiği kaydettiğini belirterek şu açıklamayı yaptı;

"YPG/PKK tarafından Telabyad'da pazar yerinde bombalı aracın patlatılması sonucu 13 sivil hayatını kaybetti, 20 civarında sivil yaralandı. Eli kanlı YPG/PKKlı teröristlerin insanlık dışı saldırısını en sert şekilde kınıyor, tüm ülkeleri bu acımasız örgüte tavır almaya çağırıyoruz" denildi.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 2, 2019

Terör örgütü YPG/PKK, örgütün Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmesine ilişkin Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

YPK/PKK, Tel Abyad ve Rasulayn'da çok sayıda bombalı araç saldırısı düzenlemişti.

Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesi 13 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.