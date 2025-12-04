'Telebar'da 55 tutuklama!

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

ilenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosunca, Çankaya ilçesinde bulunan "telebar" olarak adlandırılan 9 eğlence mekanında fuhşa aracılık edildiği ihbarı üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınların, garsonlar aracılığıyla müşterilerin masasına oturtulduklarını ve burada fuhuş pazarlığı yaptıklarını tespit etmişti. Bu kapsamda 30 Kasım'da fuhşa aracılık ettirdikleri tespit edilen 9 işletmede çalışan 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 70'i gözaltına alınmıştı.