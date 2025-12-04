'Telebar'da 55 tutuklama!

Habertürk
        Başkentte 9 eğlence mekanına yönelik 'telebar' operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. "Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 55 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 10:43 Güncelleme: 04.12.2025 - 10:45
        Ankara'da "telebar" olarak adlandırılan 9 eğlence mekanına yönelik "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 55 şüpheli tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çankaya ilçesinde "telebar" olarak adlandırılan 9 eğlence mekanında fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 70 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edildi.

        Zanlılardan 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 55'i "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçundan tutuklandı.

        SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

        ilenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosunca, Çankaya ilçesinde bulunan "telebar" olarak adlandırılan 9 eğlence mekanında fuhşa aracılık edildiği ihbarı üzerine soruşturma başlatılmıştı.

        Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kadınların, garsonlar aracılığıyla müşterilerin masasına oturtulduklarını ve burada fuhuş pazarlığı yaptıklarını tespit etmişti. Bu kapsamda 30 Kasım'da fuhşa aracılık ettirdikleri tespit edilen 9 işletmede çalışan 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 70'i gözaltına alınmıştı.

