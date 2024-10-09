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        Haberler Bilgi Gündem Telegram kapatıldı mı, kapatılacak mı, yasaklanacak mı, erişim engeli gelecek mi, Telegram'u giriliyor mu?

        Telegram kapatılacak mı? Telegram'u giriliyor mu?

        Türkiye, iki genç kızın daha canice öldürülmesinin ardından bir kez daha sarsıldı. Sur canisi Semih Çelik tarafından katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in ardından başlatılan adli soruşturma sürüyor. Bu kapsamda; Discord adlı platformda kadın düşmanlığı üzerinden bir araya gelen İncel adlı gruplar (Involuntary celibate / İstemsiz bekarlar) yakın incelemeye alındı ve Discord'a erişim engeli getirildi. Aynı şekilde Telegram uygulamasında da suç teşkil eden içerikler tespit edildi. Peki, Telegram'a erişim engeli gelecek mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 08:44 Güncelleme: 09.10.2024 - 08:44
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        Sur canisi Semih Çelik'in, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katletmesine ilişkin başlatılan adli soruşturma devam ediyor. Discord isimli platformda kadın düşmanlığı üzerinden bir araya gelen İncel adlı gruplar (Involuntary celibate / İstemsiz bekarlar) yakın incelemeye alındı ve Discord'a erişim engeli getirildi. Aynı şekilde, Telegram'da da suç teşkil eden içeriklere rastlanıldı. Peki, Telegram'a erişim engeli gelecek mi? İşte, detaylar...

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        DISCORD'A ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a erişim engellenmesi kararı verildiğini bildirdi.

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        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Adalet Bakan Yılmaz Tunç, bazı sosyal ağ sağlayıcılarında ve internet sayfalarında suç teşkil eden içeriklerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar başlatıldığını duyurdu.

        Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulunan Bakan Tunç, şu ifadelere yer verdi:

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        "ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

        Bu içerikleri çıkarmayan ve bu konuda alınmış yargı kararlarını uygulamayan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları hakkında 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’ gereğince para cezası, reklam yasağı, bant daraltma ve erişimin engellenmesi yaptırımları kararlılıkla uygulanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir Hukuk Devletidir. Toplumu suçtan korumak Hukuk Devletinin görevidir. Ülkemizde yayın yapan ve milyonlarca kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfaları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanunlarına ve kurallarına uymak zorundadır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı zehirlemeye, toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz. Suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz.

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        TELEGRAM'A ERİŞİM ENGELİ GELECEK Mİ?

        Şu anda konu hakkında açıklanan resmi bir karar yok. Telegram hakkında bir karar açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

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