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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Temel Karamollaoğlu'ndan Özgür Özel'e teşekkür

        Temel Karamollaoğlu'ndan Özgür Özel'e teşekkür

        Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın CHP'den istifa ederek, Saadet Partisi'ne katılmasıyla Saadet Partisinin milletvekili sayısı, grup kurmak için yeter sayı olan 20'ye ulaştı. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bu karar için CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 16:27 Güncelleme: 16.12.2023 - 16:27
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        Karamollaoğlu'ndan Özel'e teşekkür
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Grubumuzun devamı adına büyük bir kadirşinaslık gösteren CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e, CHP yönetimine ve kadrolarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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        Karamollaoğlu, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatıyla TBMM'de grup kurmak için gerekli "20 milletvekiline sahip olma" kriterini kaybeden partisine desteğinden dolayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'ye sosyal medya hesabından teşekkür etti.

        Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu paylaşımında, "Grubumuzun devamı adına büyük bir kadirşinaslık gösteren CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e, CHP yönetimine ve kadrolarına teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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        KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ KASAP, SAADET PARTİSİ'NE GEÇTİ

        Saadet Partisinin sandalye sayısı, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatıyla 19'a düşmüş ve parti, TBMM'de grup kurma kriterini kaybetmişti.

        Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın CHP'den istifa ederek, Saadet Partisi'ne katılmasıyla Saadet Partisinin milletvekili sayısı, grup kurmak için yeter sayı olan 20'ye ulaşmıştı.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Manisa'da katıldığı programda, "Saadet Partisi sözünü söyleyemez hale gelirse bu demokrasi açısından da çok ayıp." ifadelerini kullanmış, Saadet Partisinin grubunun düşmemesi gerektiğini belirtmişti.

        Özel, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın CHP grubu adına fedakarlık yaparak bütçe görüşmeleri boyunca Saadet Partisine katılacağını, Saadet Partisinin de böylece genel kurulda her gün 60 dakikalık söz hakkını kullanacağını kaydetmişti.

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