TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ölümünün ardından, Meclis'te grubu bulunan Saadet ile Gelecek partilerinin vekil sayısı 19'a düşmüştü.

BAŞKANVEKİLİ GÜNAYDIN AÇIKLADI

Bütçe görüşmelerinde saadet partisi 19 vekile düştüğü için bugün söz hakkı verilmedi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın,, CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın Saadet Partisi’ne geçtiğini açıkladı. Bütçe görüşmelerinin ardından Kasap'ın yeniden Saadet Partisi'nden CHP’ye geçeceği öğrenildi.

YENİDEN MECLİS'TE 20 SAYISINA ULAŞTI

Kasap'ın dilekçesi TBMM Genel Sekreterliği’ne verildi. Böylelikle Gelecek ve Saadet Partisi’nin vekil sayısı yeniden 20 oldu ve bütçe görüşmelerinde söz sahibi olma hakkı kazandı.

ÖZEL: BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ BOYUNCA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Biz bu grubun düşmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bütün muhalefet partilerinin birer milletvekili ile demokrasi dayanışması yapması önerdik. Ancak bugün saat 11’e doğru henüz bütün partilerin bu kararı alamadığını öğrendik ve 11’de görüşmeler başlıyordu. Kütahya Milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap, grubumuz adına bir fedakârlık yaparak bütçe görüşmeleri boyunca Saadet Partisi’ne katılıyor. Saadet Partisi her gün 60 dakikalık söz hakkını kullanacak. Bu konuyla ilgili Sayın Temel Karamollaoğlu ile dün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi de yapmıştık."