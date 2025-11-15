Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ 2025 KASIM || Bu ay hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü ödemesi yapacak? Kasım ayı temettü ödeyecek şirketler listesi

        Temettü takvimi 2025 Kasım: Bu ay hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü ödeyecek?

        Temettü takvimi 2025 Kasım ayı için araştırılıyor. Bu ay temettü ödemesi yapacak şirketler merak ediliyor. Takvime göre Borsa İstanbul'da işlem gören 8 şirket, 14 Kasım ile 28 Kasım tarihleri arasında ortaklarına kâr payı dağıtacak. Temettü miktarları ve ödeme tarihleri de belli oldu. Peki, bu ay hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü ödeyecek? İşte, 2025 Kasım ayında temettü ödeyecek şirketler listesi ve ödeme günleri...

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 15.11.2025 - 00:09 Güncelleme: 15.11.2025 - 00:09
        Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin temettü ödemeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Kasım ayında kâr payı ödemesi yapacak şirketler, temettü miktarları ve ödeme tarihleri merak ediliyor. Bu sebeple 2025 Kasım ayı temettü takvimi araştırılıyor. Peki, bu ay hangi şirketler temettü ödeyecek, ne zaman yatırılacak, ne kadar, kaç TL? İşte, temettü ödeme takvimi ile 2025 Kasım ayında temettü dağıtacak şirketler listesi…

        BU AY HANGİ ŞRİKETLER TEMETTÜ ÖDEYECEK, NE KADAR?

        Temettü takvimine göre, 14 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 8 şirket yatırımcılarına temettü dağıtacak.

        Listede yer alan şirketler şöyle;

        Durukan Şekerleme Sanayi, Balsu Gıda Sanayi, Ard Grup Bilişim Teknolojileri, Ege Profil Ticaret Ve Sanayi, Aselsan Elektronik Sanayi, Ofis Yem Gıda Sanayi, Desa Deri Sanayi ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi.

        Temettü takvimine göre, 14 Kasım 2025-28 Kasım 2025 tarihleri arasında toplam 8 şirket temettü ödemesi yapacak.

        İşte Kasım ayında temettü dağıtacak şirketler ve temettü miktarları…

        2025 KASIM AYI TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ

        Şirket Adı: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

        BIST Kodu: DURKN

        Temettü Tutarı (TL): 0,0278

        Ödeme Tarihi: 14.11.2025

        Şirket Adı: Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

        BIST Kodu: BALSU

        Temettü Tutarı (TL): 0,1482

        Ödeme Tarihi: 14.11.2025

        Şirket Adı: Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.

        BIST Kodu: ARDYZ

        Temettü Tutarı (TL): 0,0276

        Ödeme Tarihi: 17.11.2025

        Şirket Adı: Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

        BIST Kodu: EGPRO

        Temettü Tutarı (TL): 0,4250

        Ödeme Tarihi: 20.11.2025

        Şirket Adı: Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

        BIST Kodu: ASELS

        Temettü Tutarı (TL): 0,1995

        Ödeme Tarihi: 25.11.2025

        Şirket Adı: Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.

        BIST Kodu: OFSYM

        Temettü Tutarı (TL): 0,3552

        Ödeme Tarihi: 25.11.2025

        Şirket Adı: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.

        BIST Kodu: DESA

        Temettü Tutarı (TL): ,0714

        Ödeme Tarihi: 27.11.2025

        Şirket Adı: Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.

        BIST Kodu: GUNDG

        Temettü Tutarı (TL): 0,0436

        Ödeme Tarihi: 28.11.2025

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
