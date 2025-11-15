Temettü takvimi 2025 Kasım: Bu ay hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü ödeyecek?
Temettü takvimi 2025 Kasım ayı için araştırılıyor. Bu ay temettü ödemesi yapacak şirketler merak ediliyor. Takvime göre Borsa İstanbul'da işlem gören 8 şirket, 14 Kasım ile 28 Kasım tarihleri arasında ortaklarına kâr payı dağıtacak. Temettü miktarları ve ödeme tarihleri de belli oldu. Peki, bu ay hangi şirket ne zaman ve ne kadar temettü ödeyecek? İşte, 2025 Kasım ayında temettü ödeyecek şirketler listesi ve ödeme günleri...
BU AY HANGİ ŞRİKETLER TEMETTÜ ÖDEYECEK, NE KADAR?
Temettü takvimine göre, 14 Kasım 2025 tarihi itibarıyla 8 şirket yatırımcılarına temettü dağıtacak.
Listede yer alan şirketler şöyle;
Durukan Şekerleme Sanayi, Balsu Gıda Sanayi, Ard Grup Bilişim Teknolojileri, Ege Profil Ticaret Ve Sanayi, Aselsan Elektronik Sanayi, Ofis Yem Gıda Sanayi, Desa Deri Sanayi ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi.
İşte Kasım ayında temettü dağıtacak şirketler ve temettü miktarları…
2025 KASIM AYI TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ
Şirket Adı: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
BIST Kodu: DURKN
Temettü Tutarı (TL): 0,0278
Ödeme Tarihi: 14.11.2025
Şirket Adı: Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
BIST Kodu: BALSU
Temettü Tutarı (TL): 0,1482
Ödeme Tarihi: 14.11.2025
Şirket Adı: Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.
BIST Kodu: ARDYZ
Temettü Tutarı (TL): 0,0276
Ödeme Tarihi: 17.11.2025
Şirket Adı: Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.
BIST Kodu: EGPRO
Temettü Tutarı (TL): 0,4250
Ödeme Tarihi: 20.11.2025
Şirket Adı: Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
BIST Kodu: ASELS
Temettü Tutarı (TL): 0,1995
Ödeme Tarihi: 25.11.2025
Şirket Adı: Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.
BIST Kodu: OFSYM
Temettü Tutarı (TL): 0,3552
Ödeme Tarihi: 25.11.2025
Şirket Adı: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.
BIST Kodu: DESA
Temettü Tutarı (TL): ,0714
Ödeme Tarihi: 27.11.2025