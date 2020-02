DHA

Sancaktepe Belediyesi´nde temizlik işçisi olarak çalışan engelli Derviş Darçın, yol kenarında bir Türk Bayrağı buldu. Çamura düşüp kirlenen bayrağı yerden alıp temizleyen Darçın, önce bayrağı temizledi. Sonra öpüp cebine koydu. Yıkamak için evine götürdüğü bayrağı temizleyip evine astı.

Derviş Darçın´ın bayrağı yerden bulup temizlediği sırada çekildiği görüntülerse sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Dövücü de hem temizlik işçisi Derviş Darçın´ı hem de görüntüyü çeken Yasin Ekmekçi´yi tebrik ederek Türk Bayrağı hediye etti.

"BÖYLE KARDEŞLERİMİZ OLDUKÇA BAYRAĞIMIZA KİMSE EL UZATAMAZ"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Dövücü, temizlik işçisi Derviş Darçın´a ve görüntüleri kaydeden Yasin Ekmekçi´ye teşekkür etti. Darçın gibi vatandaşların olduğu sürece Türk Bayrağı´na kimsenin el uzatamayacağını da ifade eden Başkan Dövücü, "Ben her şeyden önce güzel yürekli kardeşimize teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Birçok insana örnek oldu. Hepimizi çok duygulandırdı. Görüntüleri çeken kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Bunu bütün Türkiye´ye duyurdu. Bayrağımıza kasıtlı yapılan saldırılar sonrası güzel kardeşimizin güzel yüreğiyle verdiği cevap da oradaki bütün insanlara kapak olsun. Bizim her vatandaşımız bir bayrak sevdalısıdır. Bayrağımıza kimse el uzatamaz. Kimse müdehale edemez.Bu da çok güzel bir cevap oldu. Kardeşimizin her şeyiyle bundan sonra belediye olarak biz ilgileneceğiz. Onunla da çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"SUYUN İÇİNDE BAYRAK OLMAZ"

Sancaktepe Belediyesi´nde temizlik işçisi olarak çalışan Derviş Darçın, bayrağı bulduğu zaman yaşadıklarını anlattı. Bayrağı yerde bulup temizleyerek evine götürdüğünü söyleyen Darçın, "Şefim beni aradı. Eldivenlerimi verdi ve bölgeye yönlendirdi. Tamam diyip telefonu kapattım. Bölgeyi temizledim. Yerde bir Türk Bayrağı buldum. Suyun içinde bayrak olmaz. Çamurluydu, üzerime sildim. Silkeledim ve temizledim. Oturdum elbisemle temizledim. Katladım, yıkatmak üzere evime götürdüm. Bayrağımız şu an tertemiz emin ellerde" ifadelerini kullandı.

"BAŞKA VATANIMIZ YOK"

Derviş Darçın, videonun paylaşıldığı günden beri tanıdıklarının kendisini aradığını ve meşhur olduğunu söyleyenlere de sitem etti. Şehitler için sürekli ağladığını belirten Darçın, "Bana meşhur olmuşsun diyenler var. Ben ne meşhur olacağım. Benim meşhurum kim biliyor musunuz? Benim meşhurum dağlarda ki şehitlerimiz. Bugün dört şehidimiz var. Ben ağlıyorum, ben her zaman ağlıyorum. Bayrağa sahip çıkın. Başkan vatanımız yok. Bayrağımız yok" dedi.

"BENİ ÇOK GURURLANDIRDI"

Sosyal medyaya düşen görüntüleri çeken Yasin Ekmekçi, Darçın´ı görür görmez telefonuna kaydettiğini söyledi. Bu hareket sonucunda çok gururlandığını ifade eden Ekmekçi, "Sahada dolaşırken birinin yere eğildiğini gördüm. Dikkatimi çekti. Yere eğildi ve eline kırmızı bir şey aldı. Dikkatli baktığımda Türk Bayrağı olduğunu gördüm. Bayrağı sallamaya başladı. Ne yaptığını merak ettim. Telefonumu çıkardım ve o anları kaydetmeye başladım. Bayrağı silkeledi, temizledi, öptü, katladı ve cebine koydu. Bu olaydan dolayı onurlandım ve gururlandım. Bu görüntüleri de sosyal medyada paylaştım" şeklinde konuştu.