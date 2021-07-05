Temmuz ayı kira zammı ne kadar oldu? 2021 yılı Haziran ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklamamsının arından uzun süredir ev sahipleri kira zammı artış oranını merak edip araştırmaya başladı. Peki, Temmuz ayı kira zammı ne kadar? İşte merak edilen güncel kira zammı oranları...

2021 TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Temmuz ayı için yüzde 14,55 oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Temmuz ayı kira artış oranları belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Temmuz ayı için yüzde 17,53 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise, TÜFE'de yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 artış gerçekleşti.