işkur
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Temmuz ayında 134 bin 40 kişi işe yerleştirildi

İŞKUR verilerine göre Temmuz ayı işe yerleştirme 134 bin 40 kişi olarak gerçekleşti. Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) Aylık İstatistik Bülteni'nde paylaştığı verilerine göre 2018 yılı Temmuz ayı işe yerleştirme 134 bin 40 kişi olarak gerçekleşti

14.08.2018 - 17:47 | Güncelleme: İHA

Temmuz ayında işe yerleşen 134 bin 40 kişinin yüzde 66’sı erkek, yüzde 34’ü kadın oldu. 2018 yılının ilk 7 ayında ise yüzde 66’sı erkek yüzde 34’ü kadın olmak üzere 670 bin 910 kişi işe yerleşti. İşe yerleşen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 oranında artış gösterdi. Temmuz ayında 241 bin 773 kişilik açık iş alındı.

İHA'da yer alan habere göre; İŞKUR’un, işverenlerden aldığı açık iş sayısı 241 bin 773 oldu. 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde alınan açık iş sayısı ise 1 milyon 503 bin 676 oldu. Açık işlerin yüzde 99,6’sı özel sektörden alındı.
Kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 670 bin 970 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 48’i erkek, yüzde 52’si kadın, yüzde 34’ü ise 15-24 yaş grubunda oldu.

Temmuz ayında düzenlenen aktif işgücü piyasası programlarından 39 bin 269 kişi yararlandı. Aktif İşgücü Hizmetleri kapsamında; İşbaşı Eğitim Programı; 8 bin 200 programa 27 bin 908 kişi Mesleki Eğitim Kursu; 286 programa 6 bin 225 kişi Girişimcilik Eğitim Programı; 253 programa 5 bin 136 kişi katıldı.

2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde 60 bin 785 İşbaşı Eğitim Programı, Girişimcilik Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim Kursu düzenlenmiş olup 289 bin 416 kişi programlardan faydalandı. Programlardan faydalanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında azaldı. Temmuz ayında İŞKUR 49 bin 13 işyeri ziyareti gerçekleştirdi. Danışmanlık hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 491 bin 921 bireysel görüşme yapılmış olup, 232 okul ziyareti gerçekleştirildi. Ocak-Temmuz döneminde bireysel görüşme sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında artışla 2 milyon 984 bin 35, işyeri ziyaret sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 oranında azalışla 395 bin 821, okul ziyaret sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,7 oranında artışla 19 bin 598 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında pasif istihdam politikaları kapsamında 433 bin 622 kişiye 384 milyon 585 bin 136 TL ödendi. 56 bin 278 kişi işsizlik ödeneği almayı hak etmiş olup, İşsizlik ödeneği kapsamında 430 bin 925 kişiye 378 milyon 850 bin 399 TL ödendi. Bu dönemde 32 kişiye kısa çalışma ödeneği kapsamında 89 bin 33 TL ödendi. Bin 861 kişiye yarım çalışma ödeneği kapsamında 1 milyon 556 bin 604 TL ödendi. 804 kişiye ücret garanti fonu kapsamında 4 milyon 89 bin 100 TL ödendi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.