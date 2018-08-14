Temmuz ayında işe yerleşen 134 bin 40 kişinin yüzde 66’sı erkek, yüzde 34’ü kadın oldu. 2018 yılının ilk 7 ayında ise yüzde 66’sı erkek yüzde 34’ü kadın olmak üzere 670 bin 910 kişi işe yerleşti. İşe yerleşen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 oranında artış gösterdi. Temmuz ayında 241 bin 773 kişilik açık iş alındı.

İHA'da yer alan habere göre; İŞKUR’un, işverenlerden aldığı açık iş sayısı 241 bin 773 oldu. 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde alınan açık iş sayısı ise 1 milyon 503 bin 676 oldu. Açık işlerin yüzde 99,6’sı özel sektörden alındı.

Kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 670 bin 970 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 48’i erkek, yüzde 52’si kadın, yüzde 34’ü ise 15-24 yaş grubunda oldu.

Temmuz ayında düzenlenen aktif işgücü piyasası programlarından 39 bin 269 kişi yararlandı. Aktif İşgücü Hizmetleri kapsamında; İşbaşı Eğitim Programı; 8 bin 200 programa 27 bin 908 kişi Mesleki Eğitim Kursu; 286 programa 6 bin 225 kişi Girişimcilik Eğitim Programı; 253 programa 5 bin 136 kişi katıldı.

2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde 60 bin 785 İşbaşı Eğitim Programı, Girişimcilik Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim Kursu düzenlenmiş olup 289 bin 416 kişi programlardan faydalandı. Programlardan faydalanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında azaldı. Temmuz ayında İŞKUR 49 bin 13 işyeri ziyareti gerçekleştirdi. Danışmanlık hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 491 bin 921 bireysel görüşme yapılmış olup, 232 okul ziyareti gerçekleştirildi. Ocak-Temmuz döneminde bireysel görüşme sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında artışla 2 milyon 984 bin 35, işyeri ziyaret sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 oranında azalışla 395 bin 821, okul ziyaret sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,7 oranında artışla 19 bin 598 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında pasif istihdam politikaları kapsamında 433 bin 622 kişiye 384 milyon 585 bin 136 TL ödendi. 56 bin 278 kişi işsizlik ödeneği almayı hak etmiş olup, İşsizlik ödeneği kapsamında 430 bin 925 kişiye 378 milyon 850 bin 399 TL ödendi. Bu dönemde 32 kişiye kısa çalışma ödeneği kapsamında 89 bin 33 TL ödendi. Bin 861 kişiye yarım çalışma ödeneği kapsamında 1 milyon 556 bin 604 TL ödendi. 804 kişiye ücret garanti fonu kapsamında 4 milyon 89 bin 100 TL ödendi.

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