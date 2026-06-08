Temmuz’da sosyal yardım zammı ne kadar olacak? 2026 zam oranı belli oldu mu? 65 yaş, dul, yetim, engelli aylığı ne kadar olacak?
Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gözü sosyal yardım zamlarına çevrildi. 2026 yılı için beklenen artış oranı henüz netleşmezken, 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşı ile engelli aylıklarında dikkat çeken tahminler konuşulmaya başlandı. Peki, yeni zamlarla birlikte ödemeler ne kadar olacak?
Sosyal yardım alan milyonlar Temmuz zammını bekliyor. Enflasyon verileriyle birlikte 2026 zam oranı şekillenmeye başlarken, 65 yaş, dul, yetim ve engelli aylıklarında olası artışlar gündeme geldi. Yeni rakamlar ne olacak, kim ne kadar alacak? İşte merak edilen tüm detaylar…
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ ZAM ORANI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü bir revizyona işaret etti. Ankete katılan ekonomistler, haziran ayında fiyatların ortalama yüzde 1,52 artacağını tahmin ediyor.
Mayıs verisinin de tabloya eklenmesiyle birlikte yılın ilk yarısında enflasyonun yaklaşık yüzde 18,38’e ulaşması bekleniyor. Bu hesaplamalar doğrultusunda, 6 aylık enflasyon farkının yüzde 6,65 civarında oluşacağı; buna bağlı olarak memur ve memur emeklilerinin maaş artışının ise toplamda yaklaşık yüzde 14,11 seviyesine çıkabileceği öngörülüyor.
SOSYAL YARDIMLAR NE KADAR ARTACAK?
Memur maaşlarına yapılacak artışla birlikte toplam 13 farklı sosyal yardım kaleminde de yükseliş yaşanacak. Öte yandan emeklilere uygulanacak zam oranı, SSK ve Bağ-Kur kapsamında maaş alan dul ve yetimlerin aylıklarına yapılacak artışı da doğrudan belirleyecek.
TAHMİNİ ZAM ORANLARI
Memur ve emekli maaşları:
En düşük memur maaşı 61.890 TL’den 69.571 TL’ye, ardından 70.605 TL’ye yükseliyor. En düşük memur emeklisi aylığı ise 27.772 TL’den 31.218 TL’ye, sonrasında 31.689 TL’ye çıkıyor.
Aile ve çocuk yardımları:
Çalışmayan eş için verilen aile yardımı 3.154,63 TL’den 3.602,90 TL’ye kadar artarken; 0-6 yaş çocuk yardımı 693,94 TL’den 792,55 TL’ye, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 346,97 TL’den 395,79 TL’ye yükseliyor. Toplu sözleşme ikramiyesi de 982,22 TL’den 1.120,80 TL’ye çıkıyor.
Emekli doktor maaşları:
Uzman emekli doktor maaşı 36.084 TL’den 41.176 TL’ye, pratisyen emekli doktor maaşı ise 27.757 TL’den 31.673 TL’ye yükseliyor.
Tazminat ve sosyal destekler:
Kıdem tazminatı tavanı 64.948 TL’den 74.104 TL’ye çıkarken; 65 yaş aylığı 6.393 TL’den 7.295 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 7.655 TL’den 8.735 TL’ye yükseliyor. Evde bakım desteği 13.878 TL’den 15.836 TL’ye, yükseköğrenim düzeyindeki SED yardımı ise 11.867 TL’den 13.542 TL’ye ulaşıyor.
Özetle:
Tüm kalemlerde yaklaşık %13-15 bandında artış görülüyor. En dikkat çekici yükselişler memur maaşı, kıdem tazminatı tavanı ve sosyal destek ödemelerinde gerçekleşirken, artışların enflasyon beklentilerine paralel şekilde yapıldığı anlaşılıyor.