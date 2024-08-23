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        Haberler Ekonomi Turizm Turizmde Çinli akını - Turizm Haberleri

        Turizmde Çinli akını

        Temmuz ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 2.60 artışla 7 milyon 333 bin 812 yabancı Türkiye'yi ziyaret etti. 2023 Temmuz'a göre en çok artış Çin'den gelen turistlerde yaşandı. 2023 Temmuz'da 25 bin 41 olan Çinli turist sayısı, yüzde 73.28'lik yükselişle 43 bin 390'a geldi. 7 aylık dönemde ise Çin'den gelen turistlerin sayısı yüzde 102.46 artarak 230 bin 819'a yükseldi

        Giriş: 23.08.2024 - 12:12 Güncelleme: 23.08.2024 - 12:55
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        Turizmde Çinli akını
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        Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2024 yılı temmuz ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 oranında bir artış göstererek 7 milyon 333 bin 812 oldu.

        Temmuz ayında ülkemize gelen 7 milyon 333 bin 812 yabancı ziyaretçinin 294 bin 428'i (yüzde 4.01) günübirlikçi...

        Temmuz ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

        1-Antalya %35,50 (2 603 678 )
        2-İstanbul %25,98 ( 1 905 146 )
        3-Edirne %10,95 ( 803 351 )
        4-Muğla %9,53 ( 698 809 )
        5-İzmir %4,12 ( 302 088 )

        2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,27 artış göstererek 28 milyon 978 bin 471 oldu. 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemize gelen 28 milyon 978 bin 471 yabancı ziyaretçinin 787 bin 715'i (yüzde 2.72) günübirlikçi. Ocak-Temmuz döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

        1-İstanbul %36,12 (10 467 313 )
        2-Antalya %29,30 (8 490 272 )
        3-Edirne %9,85 (2 853 145 )
        4-Muğla %6,66 (1 931 064 )
        5-Artvin %3,21 (929 094 )

        TEMMUZDA EN FAZLA ZİYARETÇİ ALMANYA'DAN

        Temmuz ayında en fazla turist Almanya'dan geldi. Almanya'yı Rusya, İngiltere, Polonya ve İran takip etti.

        ÜLKELER 2024 2024 MİL.PAYI %
        Almanya 1 035 466 14.12
        Rusya Fed. 922 294 12.58
        İngiltere (Birleşik Krallık) 660 906 9.01
        Polonya 319 552 4.36
        İran 312 554 4.26
        DİĞER 4 083 040 55.67
        GENEL TOPLAM 7 333 812 100.00

        7 AYDA EN ÇOK TURİST RUSYA'DAN

        2024 yılının ilk 7 ayında en çok ziyaretçi Rusya'dan geldi. Rusya'yı Almanya, İngiltere, İran ve Bulgaristan izledi.

        ÜLKELER 2024 2024 MİL.PAYI %
        Rusya Fed. 3 611 218 12.46
        Almanya 3 502 628 12.09
        İngiltere (Birleşik Krallık) 2 434 333 8.40
        İran 1 754 719 6.06
        Bulgaristan 1 623 071 5.60
        DİĞER 16 052 502 55.39
        GENEL TOPLAM 28 978 471 100.00

        TEMMUZDA EN ÇOK ARTIŞ ÇİN'DEN

        Ziyaretçi sayısının en çok arttığı ülke Çin oldu. 2023 Temmuz'da 25 bin 41 olan turist sayısı, yüzde 73.28'lik yükselişle 43 bin 390'a geldi.

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        Çin'i Endonezya, Diğer Güney Amerika ülkeleri, İtalya ve Arjantin takip etti.

        MİLLİYET 2023Ziyaretçi sayısı 2024Ziyaretçi sayısı 2024/2023 (yüzde değişim)
        Çin Halk Cumhuriyeti 25 041 43 390 73.28
        Endonezya 8 353 13 098 56.81
        Diğer Güney Amerika Ülkeleri 4 393 6 866 56.29
        İtalya 59 051 86 423 46.35
        Arjantin 3 901 5 670 45.35
        İspanya 34 768 47 367 36.24
        Japonya 8 012 10 658 33.03
        Brezilya 12 136 15 766 29.91
        Kanada 28 976 37 080 27.97
        Güney Kıbrıs Rum Kesimi 2 009 2 546 26.73

        7 AYLIK DÖNEMDE ÇİN'DEN GELEN TURİST SAYISI YÜZDE 102 YÜKSELDİ

        Ocak-Temmuz dönemine bakıldığında ise 2023'e göre Çin'den gelen turist sayısı yüzde 102.46 artışla 230 bin 819'a yükseldi. Asya'nın bir diğer ülkesi Japonya'dan gelen turistlerde de yüzde 82.06 artış gözlemlendi.

        MİLLİYET 2023Ziyaretçi sayısı 2024Ziyaretçi sayısı 2024/2023 (yüzde değişim)
        Çin Halk Cumhuriyeti 114 006 230 819 102.46
        Japonya 36 418 66 304 82.06
        Türkmenistan 59 476 85 199 43.25
        İran 1 254 102 1 754 719 39.92
        Güney Kore 85 514 117 296 37.17
        Güney Kıbrıs Rum Kesimi 6 582 8 974 36.34
        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 105 757 143 849 36.02
        Venezuela 11 055 14 847 34.30
        Hindistan 148 128 193 248 30.46
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