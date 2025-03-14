'Teneffüs' 22 Mart'ta Arter'de

Arter’in her yaştan katılımcının yaratıcı süreçleri deneyimlemelerini amaçlayan Öğrenme Programı kapsamında düzenlenen gençler için çağdaş sanatı yorumlama projesi “Teneffüs”, içinde yaşadığımız zamanı sanat aracılığıyla yorumlamaya yönelik etkinlikler sunuyor.

“Teneffüs”, çağdaş sanatın özgürlüğü kucaklayan ve gelişmeye açık yapısı aracılığıyla katılımcılara nefes alabilecekleri ve hayatın karmaşasından uzaklaşabilecekleri bir ortam sunmayı amaçlıyor. Yoruma dayalı bir proje olan “Teneffüs” etkinliğine katılım için herhangi bir bilgi veya deneyim gerekmiyor. Akran eğitimi modeli üzerine kurulu olan projenin genç yürütücüleri, 22 Mart 2025 Cumartesi günü saat 15:30’da gerçekleşecek etkinlikte Arter’in güncel sergilerinde yer alan iki eseri 15-18 yaş aralığındaki gençlerle birlikte sergi mekânında yorumlayacaklar. Katılımın kontenjanla sınırlı ve ücretsiz olduğu “Teneffüs” etkinliğine katılmak için, etkinlik tarihinden önce ogrenme@arter.org.tr adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak gerekiyor.