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Tente faciasında bilirkişi raporu: Kazada kasıt yok ancak öngörülebilir ve önlenebilir niteliktedir

İstanbul Bakırköy'deki Ömer Duruk Cami'nde 2017 yılında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 45 kişinin yaralandığı 'Tente faciasına' ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı. Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda kazanın oluşunda kasıt unsurunun bulunmadığı ancak kazanın öngörülebilir ve alınacak önlemlerle önlenebilir nitelikte bir kaza olduğu belirtildi. Raporda, dönemin İBB imamları Mustafa Çiçek ve Mustafa Kavukluoğlu asli kusurlu, Ömer Duruk Cami imamı olan sanıklar Adem Karabey ve Faruk Yazar'ın da tali kusurlu olduğu ifade edildi

ÇARPICI RAPOR! Son dakika: Tente faciasında 3 kişi ölmüş, 45 kişi yaralanmıştı! - Haberler
Tente faciasında çarpıcı rapor!
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DHA

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Adem Karabey, Faruk Yazar, Mustafa Çiçek ve Mustafa Kavukluoğlu katılırken, taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

DHA'nın haberine göre, mahkemeye bilirkişi raporu da ulaştı. Raporda, kazanın oluşunda kasıt unsurunun bulunmadığı ancak kazanın öngörülebilir ve alınacak önlemlerle önlenebilir nitelikte bir kaza olduğu belirtildi.

Sanıklardan dönemin İBB imamları Mustafa Çiçek ve Mustafa Kavukluoğlu asli kusurlu bulunurken, Ömer Duruk Cami imamı olan sanıklar Adem Karabey ve Faruk Yazar'ın tali kusurlu olduğu ifade edildi. Söz alan sanıklar rapordaki aleyhe olan hususları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının bilirkişi raporuna karşı savunma yapmaları için süre vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, kılınan cenaze namazının akabinde cemaatin altında bulunduğu tentenin çöktüğü belirtilerek, şüphelilerden Mustafa Kavukluoğlu ve Mustafa Çiçek'in anonslarla uyarılar yapılmasına ve etrafı çevrilmesine rağmen cemaati tentelerin altında topladığı iddia ediliyor.

Şüpheliler Adem Karabey ve Faruk Yazar'ın ise Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı hareket ederek dikkat ve özen yükümlülüklerini ihlal ettikleri ve bu suretle tipik neticeye neden olduklarının değerlendirildiği ifade ediliyor. İddianamede, şüpheliler Adem Karabey (47), Faruk Yazar(35), Mustafa Çiçek (50) ve Mustafa Kavukluoğlu (34) Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

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