Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Teoman'a oyuncak araba hediye edildi

        Teoman'a oyuncak araba hediye edildi

        'Harbiye Açık Hava Konserleri' kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Teoman'a, küçük bir hayranı oyuncak araba hediye etti; "Türkiye'de bir rock stara ilk kez oyuncak araba hediye ediliyor"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 11:33 Güncelleme: 17.07.2024 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Teoman, Bayhan Müzik organizasyonuyla 'Harbiye Açık Hava Konserleri' kapsamında 13 ve 15 Temmuz 2024 cumartesi ve pazar akşamları Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnedeydi. İki konserde de binlerce İstanbullu efsaneleşen Teoman konserlerini izlemek için Harbiyeyi doldurdu.

        2

        Temmuz İstanbul serisinde 2'de 2 yapan sanatçı, konserine 'Kavgam' ile başladı. Aralıksız 2 saat sahnede kalan Teoman, 'N'apim Tabiatım Böyle', 'Serseri', 'Tek Başına Dans', 'İki Yabancı', 'Bana Öyle Bakma' gibi hitlerini söylerken bir klasik olarak İstanbul korosu eşlik etti.

        3

        "TÜRKİYE'DE İLK KEZ BİR ROCK STARA OYUNCAK ARABA HEDİYE EDİLİYOR"

        Her konserinin son 3 şarkısında seyircisini sahne önüne çağıran Teoman'a dün akşamki konserinde bir de sürpriz vardı. 10 yaşında bir erkek çocuğu ailesi ile geldiği konserde Teoman'a oyuncak araba hediye etti. Kariyeri boyunca sahneye farklı hediyeler geldiğini söyleyen sanatçı; "Türkiye'de bir rock stara ilk kez oyuncak araba hediye ediliyor. Teşekkürler." diyerek alkışlar eşliğinde konserini bitirdi.

        4

        Teoman, 2024 yaz turnesine Bodrum, Datça, Marmaris, Antalya ve Alanya ile devam ederken, yoğun istek üzerine 15 Eylül 2024 pazar akşamı tekrar Harbiye sahnesindeki yerini alacak. Konserlerin biletleri passo'da satışta.

        #teoman
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 milyon TL'lik pırlantayı böyle çaldılar!
        10 milyon TL'lik pırlantayı böyle çaldılar!
        Sınavın 2.oturumunu beklerken, başına mermi isabet etti!
        Sınavın 2.oturumunu beklerken, başına mermi isabet etti!
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        Konut fiyatlarında yüzde 14.9'luk reel düşüş
        Mesajla taciz iddiasında 22 yaralı!
        Mesajla taciz iddiasında 22 yaralı!
        O sahne kesilecek
        O sahne kesilecek
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Yürek yakan kaza! Karı koca can verdi!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Beşiktaş'tan yerli atağı!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Trump son andaki hareketiyle kurtuldu!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        12.500 TL aylık kimleri etkileyecek?
        Şimdi gözler En-Nesyri'de!
        Şimdi gözler En-Nesyri'de!
        Glisemik indeksi düşük 5 besin!
        Glisemik indeksi düşük 5 besin!
        McTominay'dan Galatasaray'a kötü haber!
        McTominay'dan Galatasaray'a kötü haber!
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        42 kadını öldüren Kenyalı seri katil tutuklandı
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! 6 bölgede sağanak!
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu
        Dünyanın 'en nadir' balinası karaya vurdu
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        Boşanmanın sonuçlarını açıkladı
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza
        Fatura düzenlemeyene ağır ceza