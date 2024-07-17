Teoman'a oyuncak araba hediye edildi
'Harbiye Açık Hava Konserleri' kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Teoman'a, küçük bir hayranı oyuncak araba hediye etti; "Türkiye'de bir rock stara ilk kez oyuncak araba hediye ediliyor"
Teoman, Bayhan Müzik organizasyonuyla 'Harbiye Açık Hava Konserleri' kapsamında 13 ve 15 Temmuz 2024 cumartesi ve pazar akşamları Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnedeydi. İki konserde de binlerce İstanbullu efsaneleşen Teoman konserlerini izlemek için Harbiyeyi doldurdu.
Temmuz İstanbul serisinde 2'de 2 yapan sanatçı, konserine 'Kavgam' ile başladı. Aralıksız 2 saat sahnede kalan Teoman, 'N'apim Tabiatım Böyle', 'Serseri', 'Tek Başına Dans', 'İki Yabancı', 'Bana Öyle Bakma' gibi hitlerini söylerken bir klasik olarak İstanbul korosu eşlik etti.
"TÜRKİYE'DE İLK KEZ BİR ROCK STARA OYUNCAK ARABA HEDİYE EDİLİYOR"
Her konserinin son 3 şarkısında seyircisini sahne önüne çağıran Teoman'a dün akşamki konserinde bir de sürpriz vardı. 10 yaşında bir erkek çocuğu ailesi ile geldiği konserde Teoman'a oyuncak araba hediye etti. Kariyeri boyunca sahneye farklı hediyeler geldiğini söyleyen sanatçı; "Türkiye'de bir rock stara ilk kez oyuncak araba hediye ediliyor. Teşekkürler." diyerek alkışlar eşliğinde konserini bitirdi.