"Bu beni çok etkiledi"

Teoman: Bu beni çok etkiledi - Magazin haberleri

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HABERTURK.COM

Teoman, 2021 turnesinin İstanbul konserlerinin 4. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava performansı için dün gece sahnedeydi. Harbiye'yi dolduran binlerce İstanbullu müziksever "Teoman Klasiği" bir geceye eşlik etti.

"İKİ ÇOCUK"U İLK KEZ SESLENDİRDİ

"N'apim Tabiatım Böyle", "Serseri", "Renkli Rüyalar Oteli" ile başlayan konser sanatçının klasikleri ve coverları ile devam etti. Dün gece bir ilke imza atan Teoman, Harbiye konserinde Erdal Eren ve Zekeriya Önge için yazdığı "İki Çocuk" şarkısını ilk kez söyledi.

"BU BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Ünlü sanatçı, gitar ve mızıka çalarak solo olarak seslendirdiği "İki Çocuk"un hikayesini, "Ben bu şarkıyı 15-20 yıl önce yazdım ama sahnede ilk kez söylüyorum. Siyasete ve ideolojilere inanmam, insani duygu ve ilişkilere inanan ve öyle şarkılar yazmayı tercih eden biriyim. Erdal Eren benim akrabam ve ben bu konuda ajitasyon içermeyen, etkili bir şarkı yazmak istedim. İkisini de kurban olarak görüyorum. Yaptığım araştırmalarda Erdal'ın annesinin rüyasında yıllar sonra bile Erdal'ı hep öldüğü yaşta gördüğünü öğrendim. Bu beni çok etkiledi, tüylerimi diken diken etti. Biraz da oradan yola çıkarak yazdığım bir şarkıdır 'İki Çocuk." diyerek, seyircileri ile paylaştı.

Teoman konserleri eylül ve ekimde de Türkiye genelinde devam edecek.

Sanatçı'nın konser takvimi şöyle;

26 Eylül İstanbul Maximum Uniq Açık Hava Sahnesi

28 Eylül Gaziantep GAÜN Açık Hava Sahnesi

29 Eylül Diyarbakır Z Restaurant

01 Ekim Isparta Süleyman Demirel Kongre Merkezi

11 Ekim Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi AKM

12 Ekim Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi AKM

14 Ekim İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu

16 Ekim Bursa Jolly Joker

22 Ekim İstanbul Kent Ormanı Kemerburgaz