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Teoman, Harbiye'de sahne aldı

Teoman, "Harbiye Yıldızlar Geçidi" serisinde vereceği dört konserin ilki için dün gece Harbiye Açıkhava sahnesindeydi

Teoman, Harbiye'de sahne aldı - Magazin haberleri
Teoman, Harbiye'de sahne aldı
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Tüm biletlerin tükendiği konserde Teoman, aralıksız iki saat performans sergiledi. Sanatçı, "Renkli Rüyalar Oteli", "Paramparça", "Bana Öyle Bakma", "Kupa Kızı Sinek Valesi", "Rüzgar Gülü", "Gönülçelen" gibi hitlerinin yanı sıra Teoman klasikleri haline gelen "Gemiler", "Uykusuz Her Gece" gibi coverlarını da yorumladı.

Teoman, kendisini izlemeye gelen İstanbullulara eşsiz bir gece yaşattı. Sahne üstünde yeni müzisyenleriyle dinamik bir geceye imza atan Teoman, solo gitarı ve mızıkası ile gerçekleştirdiği performansı ile de dikkat çekti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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