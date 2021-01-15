"Teoman ve Piyano" yayında 0:00 / 0:00

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Sanatçı Teoman, "Teoman ve Piyano" isimli yeni albümünü yayımladı. Teoman'ın 1996-2006 arası 10 yıllık dönemde yazdığı şarkılardan 10 tanesi, piyanist Tuluğ Tırpan tarafından yeniden düzenlendi ve piyano-vokal olarak dinleyiciyle buluştu.

Teoman'ın albümü iki günde canlı olarak kaydedildi. Kayıt ve miks Volkan Gürkan, mastering ise Çağlar Türkmen tarafından yapıldı.



"17", "Tesadüfler", "Mektup", "Bir Damla Gözyaşı", "Kişisel Bir Şey", "Rüzgar Gülü", "Mutlu Son", "Hiç Kimse Bilmez", "Vur Sen Beni" ve "İnsanlar" isimli çalışmalarının yer aldığı yeni albüm "Teoman ve Piyano", tüm dijital platformlarda yerini aldı.