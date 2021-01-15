"Teoman ve Piyano" yayında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMüzik"Teoman ve Piyano" yayında - Magazin haberleri
ABONE OL

"Teoman ve Piyano" yayında

Sanatçı Teoman, "Teoman ve Piyano" isimli yeni albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Teoman'ın albümü iki günde canlı olarak kaydedildi

"Teoman ve Piyano" yayında
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Sanatçı Teoman, "Teoman ve Piyano" isimli yeni albümünü yayımladı. Teoman'ın 1996-2006 arası 10 yıllık dönemde yazdığı şarkılardan 10 tanesi, piyanist Tuluğ Tırpan tarafından yeniden düzenlendi ve piyano-vokal olarak dinleyiciyle buluştu.

Teoman'ın albümü iki günde canlı olarak kaydedildi. Kayıt ve miks Volkan Gürkan, mastering ise Çağlar Türkmen tarafından yapıldı.

"17", "Tesadüfler", "Mektup", "Bir Damla Gözyaşı", "Kişisel Bir Şey", "Rüzgar Gülü", "Mutlu Son", "Hiç Kimse Bilmez", "Vur Sen Beni" ve "İnsanlar" isimli çalışmalarının yer aldığı yeni albüm "Teoman ve Piyano", tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Burak Duman'dan yeni single - Magazin haberleri
MÜZİKBurak Duman'dan yeni single
Niyazi Koyuncu'dan aşk şarkısı - Magazin haberleri
MÜZİKNiyazi Koyuncu'dan aşk şarkısı
İlyas Yalçıntaş yeni şarkısı 'Dönme'yi müzikseverlerle buluşturdu - Magazin haberleri
MÜZİKİlyas Yalçıntaş'tan 'Dönme'
Burak Sense'den 'Başka Beden' - Magazin haberleri
MÜZİKBurak Sense'den 'Başka Beden'
Gülşah Tanrıöver: Müziğimle iyileşiyorum - Magazin haberleri
MÜZİK"Müziğimle iyileşiyorum"
'Semiramis' yıllar sonra yeniden yayınlanıyor - Magazin haberleri
MÜZİK'Semiramis' yıllar sonra yeniden yayınlanıyor
Cem Belevi'nin "Leyla & Mecnun"u şimdi akustik! - Magazin haberleri
MÜZİKBelevi'nin "Leyla & Mecnun"u şimdi akustik!
Selami Şahin'den yılın ilk albümü - Magazin haberleri
MÜZİKSelami Şahin'den yılın ilk albümü
İbrahim Çelikkol'dan ilk yönetmenlik deneyimi - Magazin haberleri
MÜZİKİbrahim Çelikkol'dan ilk yönetmenlik deneyimi
Tarkan'dan 'Hodri Meydan' - Magazin haberleri
MÜZİKTarkan'dan yeni klip