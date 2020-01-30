Teoman Cimit'in gözünden 'Japonya'

"Nerede yaşarsa yaşasın bir insanın mutlaka ama mutlaka Japonya’yı kısa bir süreliğine de olsa ziyaret etmesini dilerim. Japonya’yı gören dönüşüyor, farkında olmasa da değişiyor…"

Teoman Cimit



Japonya için bunları söyleyen profesyonel rehber ve aynı zamanda fotoğraf sanatçısı Teoman Cimit, Japonya fotoğraf koleksiyonundan bir seçkiyi, Dünyanın Renkleri Sergi Salonu'nda 4 Şubat saat 19.00'da fotoğraf severlerle buluşturuyor.

Uzun yıllardır rehberlik yapan ve defalarca Japonya'yı ziyaret eden Cimit'in, farklı tarihler ve mekanlardan derlenen fotoğraflarında Japonya'yı dört mevsim görebilmek mümkün.

Kolaj çalışmalarına da yer aldığı toplam 20 eser bulunduğu sergi, Taksim'de 4 Mart 2020 tarihine kadar, hafta içi her gün 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.