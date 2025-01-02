TEPAV: Gıdada fiyatlar artıyor, hızı azalıyor

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Aralık 2024 dönemine ait gıda fiyat endeksi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, gıda fiyatları Aralık ayında yüzde 1,34 oranında artarken son üç aydır devam eden yükseliş eğiliminde bir yavaşlama gözlemlendi. Aralık 2024 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu yüzde 38,5 olarak hesaplandı.

Aralık ayında, taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en hızlı düşen ürünler arasında kabak, ayva ve kivi bulunurken; kırmızılahana, patlıcan ve nar gibi ürünlerde ise belirgin fiyat artışları yaşandı. Taze meyve ve sebzeler dışında, balık, bal ve toz tatlılarındaki fiyat artışları da dikkat çekti. Diğer taraftan, hazır sütlü tatlılar, kabak çekirdeği ve buğday ununda ise fiyat düşüşleri görüldü.