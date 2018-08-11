Teplice - Sparta Prague karşılaşma önü

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Teplice ile Sparta Prague, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Teplice 5 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Sparta Prague 9 puanda ve 2. sırada. Teplice son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Sparta Prague son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 691 kodlu maçı oynayanlar; Teplice galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 2.90, Sparta Prague galibiyet oranı 1.90. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Teplice önceki hafta Slavia Prague mücadelesinde 0-3 yenildi.

Sparta Prague ise Bohemians 1905 karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Teplice, 5 gol attı ve 2 gol yedi.

Sparta Prague, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sparta Prague 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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