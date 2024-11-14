Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Tereddüt Çizgisi’ne Balkanlar'dan ödül

        'Tereddüt Çizgisi’ne Balkanlar'dan ödül

        Birçok festivalden ödüllerle dönen Selman Nacar'ın son filmi 'Tereddüt Çizgisi' bu sene 7'ncisi yapılan Avrupa Balkan Film Festivali'nde En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 14:51 Güncelleme: 14.11.2024 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Tereddüt Çizgisi'ne Balkanlar'dan ödül
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali’de yapan, birçok festivalden ödüllerle dönen Selman Nacar’ın son filmi ‘Tereddüt Çizgisi’ bu sene 7.’si yapılan Avrupa Balkan Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandı.

        Festival yolculuğuna hız kesmeden devam eden ‘Tereddüt Çizgisi’, Avrupa Film Akademisi Ödülleri’ne (EFA) seçilen filmler arasında yer alırken İspanya’nın en önemli film ödülleri olan Goya Ödülleri’nde de En İyi Uluslararası Film dalında aday gösterildi. Film ayrıca Asya’nın Oscarlar’ı olarak da bilinen Asya Pasifik Film Ödülleri’nde (APSA) ise En İyi Senaryo dalında adaylar arasında yer almaya hak kazandı. ‘Tereddüt Çizgisi’nin de aday olduğu APSA ödülleri 30 Kasım akşamı yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

        Selman Nacar’ın ‘İki Şafak Arasında’dan sonra yazıp yönettiği ikinci uzun metrajlı filmi ‘Tereddüt Çizgisi’nde Avukat Canan’ın masum olduğuna inandığı ve uzun süredir savunduğu bir cinayet zanlısının hüküm duruşması gününde kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalmasının hikayesi anlatılıyor. Tülin Özen’in başrolünde yer aldığı filmde kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor.

        Zürih, Free Zone, Cinemed Brüksel Akdeniz, LIFFE ve Arras Film Festivalleri’nden ödüllerle dönen, Türkiye prömiyerini de 43. İstanbul Film Festivali’nde yapan ‘Tereddüt Çizgisi’, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu (Tülin Özen) ve FIPRESCI (Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği Ödülü) ödüllerini kazanmıştı.

        Yapımcılığını Kuyu Film, Fol Film, Karma Films, TRT, BKM Mutfak, Sev Yapım, Nephilim Producciones, Point Film’in yaptığı filmin çekimleri 2022 yılında Uşak’ta gerçekleştirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Selman Nacar
        #Tereddüt Çizgisi
        #Venedik Film Festivali
        #Avrupa Balkan Film Festivali
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üniversiteli motokuryenin ölümünden trajedi çıktı!
        Üniversiteli motokuryenin ölümünden trajedi çıktı!
        Üzerine tamirini yaptığı asansör düştü!
        Üzerine tamirini yaptığı asansör düştü!
        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!
        Yangın çıkan okulda cansız beden bulundu!
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        Beşiktaş'ta transfer hazırlığı başladı
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Guardiola peşinde!
        Guardiola peşinde!
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        Hilal'i ayrıldıktan 1 yıl sonra öldürmüştü! Cinayet nedeni belli oldu!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        "Yasa dışı bahse teşvik" soruşturmasında yeni erişim engeli kararı
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Eşinden sonra polis memuru da öldü! Bu mutluluk yok oldu!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Karısını kemerle boğarak öldürdü!
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        Wanda Nara'dan hamilelik açıklaması
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        110 yılın ilkleri
        110 yılın ilkleri
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Boşanan influencer çiftlerin takipçileri kimde kalacak?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?