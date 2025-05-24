Kepez Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından üreme döneminde ve avlanma yasağı döneminde olması nedeniyle mavi yengeçleri taşıyan otobüs firmasına, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Su Ürünleri Kanunu'na uygun idari işlem uygulandı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından mavi yengeçlere el konuldu.