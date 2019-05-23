Terminatör serisinin yeni filmi Terminator: Dark Fate'in ilk afişi yayınladı.

Arnold Schwarzenegger’in başrolde yer aldığı filmin afişinde Linda Hamilton'ın canlandırdığı efsanevi Sarah Conor karakteri yer alıyor.

Tüm zamanların en önemli aksiyon ve bilim-kurgu filmlerinden biri olarak kabul edilen Terminatör’ün devam halkası olan Terminatör: Kara Kader’in yönetmen koltuğunda Deadpool’un yönetmeni Tim Miller oturuyor.

Filmde Schwarzenegger’a ‘Sarah Connor’ karakteri ile Linda Hamilton eşlik ediyor.