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Terminator: Kara Kader'den ilk afiş

Terminatör’ün devam halkası olan Terminatör: Dark Fate (Terminatör: Kara Kader) filminin afişi görücüye çıktı. Afişte Terminatör karakterini canlandıran Arnold Schwarzenegger yerine Linda Hamilton yer alıyor

Terminator kara kader

Terminatör serisinin yeni filmi Terminator: Dark Fate'in ilk afişi yayınladı.

Arnold Schwarzenegger’in başrolde yer aldığı filmin afişinde Linda Hamilton'ın canlandırdığı efsanevi Sarah Conor karakteri yer alıyor.

Tüm zamanların en önemli aksiyon ve bilim-kurgu filmlerinden biri olarak kabul edilen Terminatör’ün devam halkası olan Terminatör: Kara Kader’in yönetmen koltuğunda Deadpool’un yönetmeni Tim Miller oturuyor.

Filmde Schwarzenegger’a ‘Sarah Connor’ karakteri ile Linda Hamilton eşlik ediyor.

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