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Terör örgütü DHKP-C'nin "hacker"larına 19 ilde operasyon: 42 gözaltı kararı

Silahlı terör örgütü DHKP-C'nin siber yapılanmasına yönelik 19 ilde düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 42 kişiden 33'ü yakalandı

Terör örgütü DHKP-C'nin
AA

Terör örgütü DHKP-C'nin "hacker"larına yönelik 19 ilde düzenlenen operasyonlarda 33 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, silahlı terör örgütü DHKP-C'nin siber yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü SİBER Daire Başkanlığınca çalışma yürütüldü.

Çalışma sonucu "RedHack" (Red Hackers Association R.H.A.) ve "Kızıl Hackerlar" isimli illegal yapılanma içerisinde faaliyet gösteren 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

10 BİN 17 SİTEYE YETKİSİZ ERİŞİM

Şüphelilerin, örgüt mensuplarınca sahte nick/hesap kullanılarak yetkisiz erişim eylemlerini Zone-H (zone-h.org) adlı internet sitesinde yayınladıkları ve 10 bin 17 internet sitesine yetkisiz erişim (hackleme) gerçekleştirdikleri tespit edildi. Bu internet sitelerinden 450'sinin, Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarına ait olduğu belirlendi.

Grupların, "kamu kurum ve kuruluşlarına ait internet sitelerine yetkisiz erişim gerçekleştirmek suretiyle devlet güvenliğine ilişkin bilgileri ele geçirmek veya kısmen zarara uğratmak amacıyla çalıştıkları" belirtildi.

EMİR KOMUTA ZİNCİRİ İÇERİSİNDE HAREKET ETMİŞLER

Şüphelilerin, "kanunun suç saydığı fiilleri işleme kastıyla suç örgütü kurdukları, örgütün yapısı, sahip olduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaçlanan suçları işlemeye elverişli olduğu, örgüt mensuplarının, hiyerarşik yapıya uygun olarak emir komuta zinciri içerisinde hareket ettikleri, eylemlerinin süreklilik arz ettiği" tespitleri yapıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 33'ü Ankara merkezli 19 ildeki operasyonlarda gözaltına alındı.

*Fotoğraf: DHA

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