İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ailelerin desteğiyle terör örgütünden ikna yoluyla teslim olanların sayısının arttığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM birimleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın ikna çalışmaları sonucu; 2006 yılında terör örgütüne katılan Haki kod adlı Adem Özdemir isimli terörist, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca sadece bu yıl ikna yoluyla teslim olanların sayısının 41’e yükseldiği vurgulandı.