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HaberlerGündemTerörist başının resmi yerine Türk bayrağı yapıldı
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Bülbül Dağı'nda terörist başının resmi yerine Türk bayrağı hazırlandı

Zeytindalı Harekatında Türk jetlerinin imha ettiği Bülbül Dağı'ndaki terörist başı posterinin yerine devasa bir Türk Bayrağı yapıldı

Bülbül Dağı
DHA

Suriye Afrin´de görev yapan bir komutan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile yaptığı görüşmede, Bülbül´de Zeytindalı Harekatı´nda uçakla vurulan terörist Abdullah Öcalan´ın resminin yerine 600 metrekare Türk Bayrağı yapmak istediklerini belirtti.

 

Kırmızı ve beyaz yağlı boyaya ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren komutanın çağrısına Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olumlu cevap verdi.


"BAYRAĞIMIZ HER YERDE"

Komutanın talep ettiği kırmızı, beyaz yağlı boyayı ve sair malzemelerin teminini Gaziantep´ten bir hayırsever ile sağlayan Başkan Yılmaz, Mehmet Emin Resulzade´nin dediği gibi, "Bir kere yükselen bayrak, bir daha yere inmez" dedi.  45 günün sonunda komutan tarafından Başkan Yılmaz´a fotoğraflarla birlikte "Bugün işlemi tamamladık, bayrağımız her yerde. Her şey için teşekkür ederim" mesajı iletildi.  

 

"GURURLU VE MUTLUYUM"

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Terörist başının resmi yerine şanlı bayrağımızın resminin yapıldığını, komutanımızdan almış olduğum mesajla görmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Ay yıldızlı al bayrağımızın sonsuza kadar yerinde kalması dileklerimle, başta kahraman komutanımız olmak üzere silah arkadaşlarına sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah vatan, millet ve bayrak için canını feda edercesine çalışan bütün askerlerimizi korusun ve muzaffer eylesin" dedi.

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