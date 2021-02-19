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HaberlerGündem3. SayfaFACİA! Son dakika! Ters yönde otobüse çarptı: Ölü ve yaralılar var
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Otoyolda facia! Ters yöne giren otomobil otobüsle çarpıştı

Bursa'da otoyolda ters şeride giren otomobil karşı şeritten gelen otobüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı hayatını kaybederken otobüste bulunan 10 kişi yaralandı

FACİA! Son dakika! Ters yönde otobüse çarptı: Ölü ve yaralılar var
Otoyolda ters yön faciası!
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İHA

Bursa'da otoyolda ters şeride giren otomobil otobüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Ovakça Eğitim Mahallesi otoban üzeri Selçuk Gazi Tüneli yakınlarında dün gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Barca ile Raifcan Kaplan'ın bulunduğu otomobil ters yöne geçip karşı yönden gelen yolcu otobüsü ile kafa kafa çarpıştı.

Hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan iki arkadaş Mustafa Barca ile Raifcan Kaplan olay yerinde hayatlarını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 gencin cesedi morga kaldırıldı. Otobüste yaralanan 10 kişi ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulanslarıyla çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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