Ters yönde kilometrelerce gitti! O anlar kamerada! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, 22 Ağustos günü Silivri Kınalı yönünde İstanbul istikametinde akılalmaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. isimli otomobil sürücüsü TEM Otoyolunda İstanbul istikametine doğru kilometrelerce ters yönde ilerledi.

PARA CEZASI KESİLDİ

İHA'da yer alan habere göre otomobil sürücüsü Mustafa A., İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler otomobil sürücüsüne bin 823 lira para cezası uyguladı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Ardından Mustafa A. isimli otomobil sürücüsü ifade için Büyük Kılıçlı Jandarma Karakoluna götürüldü. Hakkında adli işlem başlatılan sürücü, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, yürekleri ağıza getiren görüntü cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.

"BİRİSİYLE YOLDA TARTIŞTIK"

Yolda başka bir sürücüyle tartıştığını bilmediği bir yol olduğu için ters yöne döndüğünü ifade eden otomobil sürücüsü Mustafa A., "Birisiyle yolda tartıştık. Beni yolda sıkıştırmaya çalıştı. Tehdit etti.

"BİLMEDEĞİM İÇİN TERS YÖNE DÖNDÜM"

Bilmediğim bir yer olduğu için ters yöne döndüm. Bir tatsızlık olmasın diye. Beni taciz etti. Tekrar bilmediğim bir yer olduğu için ters yöne döndüm” diye konuştu.