Ters yönde kilometrelerce gitti! O anlar kamerada!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: İstanbul Silivri’de ters yönde kilometrelerce gitti! O anlar kamerada!
ABONE OL

Ters yönde kilometrelerce gitti! O anlar kamerada!

İstanbul Silivri’de, ters yönden kilometrelerce yol giden otomobil şoförü, İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından yakalandı. Ölüme davetiye çıkaran otomobil sürücüsünün o anları cep telefonu kamerasına kaydedildi

Son dakika haberler: İstanbul Silivri’de ters yönde kilometrelerce gitti! O anlar kamerada!
Ters yönde kilometrelerce gitti! O anlar kamerada!
0:00 / 0:00
İHA

İstanbul'da, 22 Ağustos günü Silivri Kınalı yönünde İstanbul istikametinde akılalmaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. isimli otomobil sürücüsü TEM Otoyolunda İstanbul istikametine doğru kilometrelerce ters yönde ilerledi.

PARA CEZASI KESİLDİ

İHA'da yer alan habere göre otomobil sürücüsü Mustafa A., İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler otomobil sürücüsüne bin 823 lira para cezası uyguladı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Ardından Mustafa A. isimli otomobil sürücüsü ifade için Büyük Kılıçlı Jandarma Karakoluna götürüldü. Hakkında adli işlem başlatılan sürücü, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, yürekleri ağıza getiren görüntü cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.

"BİRİSİYLE YOLDA TARTIŞTIK"

Yolda başka bir sürücüyle tartıştığını bilmediği bir yol olduğu için ters yöne döndüğünü ifade eden otomobil sürücüsü Mustafa A., "Birisiyle yolda tartıştık. Beni yolda sıkıştırmaya çalıştı. Tehdit etti.

"BİLMEDEĞİM İÇİN TERS YÖNE DÖNDÜM"

Bilmediğim bir yer olduğu için ters yöne döndüm. Bir tatsızlık olmasın diye. Beni taciz etti. Tekrar bilmediğim bir yer olduğu için ters yöne döndüm” diye konuştu.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Matbaayı Kim İcat Etti? Matbaa Kim Buldu, Ne Zaman ve Nasıl Bulundu?
GÜNDEM Matbaayı Kim İcat Etti?
Kurşun Kalemi Kim İcat Etti? Kurşun Kalem Kim Buldu, Ne Zaman ve Nasıl Bulundu?
GÜNDEM Kurşun Kalemi Kim İcat Etti?
İbrahim Tatlıses'in trafik kazasında son dakika | İki taraf da şikayetçi olmadı! Kamyon şoförü serbest!
GÜNDEM İki taraf da şikayetçi olmadı! Kamyon şoförü serbest!
Kuduz Aşısını Kim Buldu? Kuduz Aşısı Kim İcat Etti, Ne Zaman ve Nasıl Bulundu?
GÜNDEM Kuduz Aşısını Kim Buldu?
Son dakika haberi: MİT'ten Süleymaniye'ye nokta operasyon! 2 terörist öldürüldü
GÜNDEM MİT'ten Süleymaniye'ye operasyon! 2 terörist ...
Zonguldak'ta kahreden olay: 13 yaşındaydı! Topu denize kaçtı! Bir anda yere yığıldı! - Güncel Haberler
GÜNDEM 13 yaşındaydı! Topu denize kaçtı! Bir anda yere ...
Türkiye Güven Huzur Uygulaması yapıldı!
GÜNDEM Türkiye Güven Huzur Uygulaması yapıldı!
Fabrika gibi! 66 ilde 2 bin 110 kişiye! - Güncel Haberler
GÜNDEM Fabrika gibi! 66 ilde 2 bin 110 kişiye!
Buzdolabını Kim İcat Etti? Buzdolabı Kim Buldu, Ne Zaman ve Nasıl Bulundu?
GÜNDEM Buzdolabını Kim İcat Etti?
YKS ek tercih tarihleri ve ÖSYM kılavuzu: 2022 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, üniversite 2. ek yerleştirme ne zaman olacak?
GÜNDEM YKS ek tercih kılavuzu için gözler ÖSYM'de!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.