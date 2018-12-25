Ordu’da ters yöne giren cip ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti 10 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Ordu-Fatsa Çevre Yolunda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, ters yöne giren Yaşar Çakır yönetimindeki cip ile H.Ş. yönetimindeki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada cip sürücüsü Yaşar Çakır hayatını kaybederken, yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ordu ve Fatsa Devlet Hastanelerinde tedavi alındı.

'İNTİHAR EDİYOR DİYE KONUŞTUK'

Kazayı gören İbrahim Tatlıgül, "Aynı araç (cip) tünel girişinden önce okul servisimizin üzerine ters yönden sürdü. Araçtan son anda kaçabildik. İntihar ediyor diye konuştuk hatta. Birisine sebep olmasa bari diye konuşmuştuk. Kesinlikle araç şoförü normal değildi” dedi.

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