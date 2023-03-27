Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tescilli Maraş çöreği ramazan sofraları için hazırlanıyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerin neden olduğu yıkıma rağmen esnaf, geleneksel lezzet Maraş çöreğini bu ramazanda da yöre halkıyla buluşturmak için çabalıyor

ABONE OL
AA
  • Tescilli Maraş çöreği ramazan sofraları için hazırlanıyor

    Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından yaraların sarılması ve hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

     
  • Tescilli Maraş çöreği ramazan sofraları için hazırlanıyor

    AA'nın haberine göre şehrin simgeleri arasında yer alan Maraş çöreği ustaları da yaşanan felaketin ardından ekmek kapılarını açarak vatandaşlara hizmet vermeye çalışıyor. Esnaftan bazıları ise yol kenarlarında kurdukları seyyar tezgahlarla satış yapıyor.

     
  • Tescilli Maraş çöreği ramazan sofraları için hazırlanıyor

    Özel merdanelerden geçirildikten sonra taş fırınlarda pişirilen Maraş çöreği, kolay hazmedilmesi, bozulmaması ve tok tutması gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.
  • Tescilli Maraş çöreği ramazan sofraları için hazırlanıyor

    Geçmiş yıllarda coğrafi işaret alarak tescil edilen Maraş çöreği, artan talep üzerine yumuşak, gevrek, tuzlu, şekerli, cevizli, üzümlü, pekmezli gibi çeşitleriyle üretiliyor.
  • Tescilli Maraş çöreği ramazan sofraları için hazırlanıyor

    Maraş çöreği ustası Ahmet Gürdal, ramazanda ve özellikle de bayramda Maraş çöreğine yoğun rağbet olduğunu söyledi.
  • Tescilli Maraş çöreği ramazan sofraları için hazırlanıyor

    Dede yadigarı mesleği 42 yıldır devam ettirdiğini belirten Gürdal, "Maraş çöreği un, tuz, maya, çörek otu kullanılarak yapılıyor. Bunu başka yerde yapamazlar. Çünkü ocağı farklı, küreği farklı, merdanesi farklı. 
  • Tescilli Maraş çöreği ramazan sofraları için hazırlanıyor

    Merdanemizin aralarında çiviler var. Onlar olmazsa hamur kabarır ve fırında yanar. Hamuru farklı. Bunu hem yumuşak hem gevrek olarak yapıyoruz. Yumuşak olanlar mayalı, gevrek olanlar mayasız olan çörekler" dedi.
  • Tescilli Maraş çöreği ramazan sofraları için hazırlanıyor

    Gürdal, Maraş çöreğinin Osmanlı döneminden bu yana kentte süregelen bir gelenek olduğunu, bu ürünün Ramazan Bayramı'nda çok tüketildiğini dile getirdi.
  • Tescilli Maraş çöreği ramazan sofraları için hazırlanıyor

    Çöreğin özel taş fırınlarda pişirildiğini anlatan Gürdal, "Maraş çöreğinin en önemli özelliği taş fırın ve meşe odunda pişmesi. Türkiye'nin birçok ilinden de talep oluyor. Son yıllarda özellikle televizyondan görüp isteyen çok vatandaş oluyor" diye konuştu.
  • Tescilli Maraş çöreği ramazan sofraları için hazırlanıyor

    Gürdal, Kahramanmaraş'ın büyük bir deprem yaşadığına işaret ederek, kentin yeniden normalleşme sürecinde iş yerlerini açarak çalışmaya başladıklarını aktardı.
  • Tescilli Maraş çöreği ramazan sofraları için hazırlanıyor

    Maraş çöreğine yoğun talebi karşılayabilmek için eşi ve oğluyla çalıştıklarını anlatan Hacer Gürdal da özellikle deprem nedeniyle dışarıdan gelen birçok kişinin bu lezzeti merak ettiğini vurguladı.
  • Tescilli Maraş çöreği ramazan sofraları için hazırlanıyor

    Depremde büyük acıların yaşandığını dile getiren Hacer Gürdal, "Deprem bizi çok kötü etkiledi. Burada vakit geçirerek depremi unutuyorum. Akşam eve girmeye korkuyorum. Burada hem çalışıyorum hem de depreminden etkilerinden kurtuluyorum" ifadelerini kullandı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.